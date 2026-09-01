У вівторок, 1 вересня, король Норвегії Гокон VIII склав присягу перед норвезьким парламентом – Стортингом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Гокон VIII дав обіцянку правити відповідно до конституції перед представниками норвезького парламенту.

"Я обіцяю і клянуся, що буду правити Королівством Норвегією відповідно до його конституції та законів, нехай допоможе мені бог всемогутній і всезнаючий", – сказав новий король.

Фото: NRK

Монарх також висловив сподівання, що плідна співпраця між Стортингом та королівським домом триватиме й надалі.

"Королева та я підтверджуємо, що готові виконувати свої обов’язки на благо країни та народу", – зазначив Гокон VIII.

На церемонії його супроводжувала кронпринцеса Інгрід Александра. Королева Соня, дружина покійного короля Гаральда V, та принц Сверре Магнус спостерігали за присягою у залі Стортингу.

Королева Норвегії Метте-Маріт не змогла відвідати церемонію складання присяги своїм чоловіком, королем Гоконом VIII, перед парламентом, через ускладнення після трансплантації легень.

Нагадаємо, король Норвегії Гаральд V, найстарший монарх у Європі, помер у віці 89 років вранці 28 серпня. Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і згодом його стан значно погіршився.

Його син, Гокон VIII, автоматично став королем Норвегії після смерті монарха.

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