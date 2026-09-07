СМИ: Трамп не приедет на похороны короля Норвегии

США направят на похороны норвежского короля Харальда V политических представителей более низкого уровня, чем ожидалось ранее.

Об этом стало известно NRK, передает "Европейская правда".

Отмечается, что американский президент Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Харальда V.

Когда в 1991 году хоронили короля Олафа V, США отправили тогдашнего вице-президента Дэна Квейла.

Пока неизвестно, кто именно приедет от США на этот раз.

Напомним, 89-летний король Норвегии Харальд V скончался 28 августа, он на тот момент был самым пожилым монархом Европы. Похороны состоятся 9 сентября, перед этим норвежцы смогут прийти отдать ему дань уважения в часовне королевского дворца.

Новый король Хокон VIII принес присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября.

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