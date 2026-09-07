СМИ: Трамп не приедет на похороны короля Норвегии
США направят на похороны норвежского короля Харальда V политических представителей более низкого уровня, чем ожидалось ранее.
Об этом стало известно NRK, передает "Европейская правда".
Отмечается, что американский президент Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Харальда V.
Когда в 1991 году хоронили короля Олафа V, США отправили тогдашнего вице-президента Дэна Квейла.
Пока неизвестно, кто именно приедет от США на этот раз.
Напомним, 89-летний король Норвегии Харальд V скончался 28 августа, он на тот момент был самым пожилым монархом Европы. Похороны состоятся 9 сентября, перед этим норвежцы смогут прийти отдать ему дань уважения в часовне королевского дворца.
Новый король Хокон VIII принес присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября.
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