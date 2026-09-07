Фіцо висловився щодо перемоги ультраправих на виборах у німецькій Саксонії-Ангальт

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у виборах до парламенту німецької землі Саксонії-Ангальт не варто подавати як "кінець демократії".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Фіцо назвав перемогу "АдН" у виборах до земельного парламенту Саксонії-Ангальт "суверенним рішенням виборців у суверенній країні".

"Тому недоречно подавати результати виборів як кінець демократії чи щось жахливе", – заявив він.

Прем’єр Словаччини розкритикував підхід уряду країни до низки різних питань.

"Коли керівні партії не розв’язують проблему нелегальної міграції, займають войовничі позиції та підтримують війни, а також відмовляються визнавати тривожний вплив європейської кліматичної політики на конкурентоспроможність, вони програють вибори і їх замінюють інші партії, які часто пропонують прості, але, однак, конкретні рішення", – зазначив Фіцо.

Він заявив, що має лише одне бажання: щоб "цей результат німецьких регіональних виборів не призвів до того, що війна з Росією буде подаватися як єдиний спосіб відвернути увагу від поразки керівних партій".

Результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт 6 вересня підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини", проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися. Натомість ХДС Мерца за підсумками виборів втратить більш ніж половину депутатів у парламенті цієї східнонімецької землі.

Співголова "АдН" Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні і сягне 40%.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у Саксонії-Ангальт найважчою поразкою для своєї партії за десятиліття та пообіцяв продовжувати курс реформ.

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