Мерц прокоментував провал своєї партії на виборах у Саксонії-Ангальт

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у Саксонії-Ангальт 6 вересня найважчою поразкою для своєї партії за десятиліття та пообіцяв продовжувати курс реформ.

Як пише "Європейська правда", заяву Мерца наводить видання Bild.

Мерц виступив на пресконференції, на якій зазначив, що результат виборів не може залишитись без наслідків. "Це найважча поразка для ХДС за останні роки, навіть за десятиліття", – сказав він, утім, не уточнивши, про які наслідки йдеться.

Очільник ХДС і канцлер заявив, що Німеччині потрібні реформи, і федеральний уряд мусить їх втілити.

"Моя рішучість реалізувати курс реформ не зламана. Фрази "Ми маємо краще в цьому розібратися" вже недостатньо. Життєва ситуація багатьох людей є складною", – сказав Мерц.

Канцлер підкреслив, що "усвідомлює свою особисту відповідальність" і розуміє спільну ситуацію, яка "зобов'язує продовжувати спільну роботу". Таким чином Мерц розвіяв будь-які спекуляції про свою можливу відставку.

Результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт 6 вересня підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини", проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Натомість ХДС Мерца за підсумками виборів втратить більш ніж половину депутатів у парламенті цієї східнонімецької землі.

Співголова "АдН" Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні і сягне 40%.

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