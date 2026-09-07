Лідерка ультраправих Німеччини хоче наростити підтримку своєї партії до 40%

Співголова "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу ультраправих на виборах у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні.

Заяву Вайдель у понеділок наводить Die Welt, повідомляє "Європейська правда".

Вайдель назвала результати виборів до ландтагу Саксонії-Ангальт "історичною перемогою". Вона привітала переможця виборів Ульріха Зігмунда й подякувала усім агітаторам та виборцям.

Такий результат вона пов'язує, зокрема, з мобілізацією тих, хто раніше не голосував, а також із залученням голосів прихильників інших партій. "Усе це добре для демократії в Німеччині та в Саксонії-Ангальт", – заявила співголова "АдН".

За її словами, виборці втратили довіру до партії Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичного союзу, оскільки перед виборами та дає обіцянки, яких потім не дотримується.

Вайдель зазначила, що "ХДС/ХСС більше ніколи не виграє вибори до Бундестагу".

Вона підкреслила, що відрив у опитуваннях уже зараз занадто великий, і що її партія прагне зрости щонайменше до 40%.

Останні опитування показують, що "АдН" користується підтримкою 28% виборців. Чергові парламентські вибори у Німеччині мають відбутися у 2029 році.

Результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт 6 вересня підтвердили історичну перемогу "АдН" з 43,8%, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.