Фицо высказался о победе ультраправых на выборах в немецкой Саксонии-Анхальт

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") на выборах в парламент немецкой земли Саксонии-Анхальт не стоит представлять как "конец демократии".

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Фицо назвал победу "АдГ" на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт "суверенным решением избирателей в суверенной стране".

"Поэтому неуместно представлять результаты выборов как конец демократии или как что-то ужасное", – заявил он.

Премьер Словакии раскритиковал подход правительства страны к ряду различных вопросов.

"Когда правящие партии не решают проблему нелегальной миграции, занимают воинственные позиции и поддерживают войны, а также отказываются признавать тревожное влияние европейской климатической политики на конкурентоспособность, они проигрывают выборы и их сменяют другие партии, которые часто предлагают простые, но, тем не менее, конкретные решения", – отметил Фицо.

Он заявил, что у него есть только одно желание: чтобы "этот результат немецких региональных выборов не привел к тому, что война с Россией будет преподноситься как единственный способ отвлечь внимание от поражения правящих партий".

Результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт 6 сентября подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии", однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись. ХДС Мерца по итогам выборов потеряет более половины депутатов в парламенте этой восточногерманской земли.

Сопредседатель "АдГ" Алиса Вайдель рассчитывает, что после триумфа в Саксонии-Анхальт поддержка её партии продолжит расти на общенациональном уровне и достигнет 40%.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат выборов в Саксонии-Анхальт самым тяжелым поражением для своей партии за десятилетие и пообещал продолжать курс реформ.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" бьет по правительству всей Германии.