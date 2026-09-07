Корецкий и Домбровскис обсудили три вопроса, касающиеся финансовой помощи ЕС Украине

После видеоконференции еврокомиссара Валдиса Домбровскиса с премьер-министром Украины Сергеем Корецким в понедельник, 7 сентября, в Еврокомиссии заявили, что пока рано называть конкретную сумму финансовых потребностей Украины в 2026-27 годах, причем работа над ее определением продолжится на техническом уровне.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари после завершения встречи.

В Еврокомиссии пока не определили окончательную оценку финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы.

По его словам, Домбровскис и Корецкий обсудили три основных вопроса.

"Они обсудили финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы – это во-первых. Во-вторых, они рассмотрели реализацию реформ, необходимых для разблокирования финансирования в рамках программы кредитования на 90 млрд. И в-третьих, они рассмотрели подготовку финансовой стратегии Украины на 2027 год", – сказал Уйвари.

Он напомнил, что для получения доступа к средствам в рамках кредита на 90 млрд евро Украина должна подготовить финансовые стратегии как на 2026 год (уже готова и утверждена. – "ЕП"), так и на 2027 год.

По словам пресс-секретаря, "стороны также согласились, что важно, чтобы другие международные партнеры активизировались и оказали помощь, будь то в бюджетной сфере или в сфере обороны, в дополнение к тому, что обязался предоставить ЕС".

В качестве примера Уйвари привёл Норвегию, которая недавно обязалась предоставить Украине 9 млрд долларов в 2027 году.

"Это хороший пример. Это тот путь, которым нужно идти. И мы ожидаем, что другие партнёры также активизируются", – сказал он.

В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что конкретный объем финансовых потребностей Украины еще предстоит определить.

"Сначала нужно получить четкую картину бюджетной или финансовой ситуации. Это шаг номер один. А уже потом, в качестве потенциального второго шага, можно рассматривать способы решения этой ситуации", – пояснил Балаж Уйвари.

По его словам, беседа Домбровскиса с Корецким была посвящена именно первому этапу – оценке ситуации и получению информации от украинской стороны.

"Прежде чем мы сможем определить конкретную цифру, потребуются дальнейшие обсуждения. Именно этим мы будем заниматься в ближайшие дни и недели", – заявил он.

Во вторник Домбровскис также должен встретиться с исполнительным директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Стороны, по словам пресс-секретаря, обсудят результаты миссии МВФ, которая на прошлой неделе работала в Украине.

"Программа макрофинансовой помощи ЕС тесно связана с программой МВФ, которая реализуется в стране. Общая цель заключается в том, чтобы побудить Украину продвигать реформы, укрепляющие экономическую устойчивость страны", – подчеркнул Балаж Уйвари.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в ЕС напомнили, что помощь в размере 90 млрд евро покроет лишь две трети потребностей Украины в 2026–2027 годах.

Также в ЕС заявляют, что Украина не направляла официального запроса о досрочных выплатах в 2026 году части кредита в размере 90 млрд евро, предусмотренной на 2027 год, с целью покрытия 27 млрд евро дефицита оборонного бюджета Украины в текущем году.

Напомним, 24 августа Еврокомиссия одобрила оборонные закупки для Украины на 6,1 млрд евро в рамках займа ЕС на 90 млрд.

"ЕвроПравда" сообщала, что до конца 2026 года Евросоюз должен выплатить Украине около 20 млрд евро, причем новые транши могут поступить уже в ближайшие недели.