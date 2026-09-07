ЄС уклав із Гренландією партнерську угоду на 200 млн євро

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила в понеділок, 7 вересня, про укладення партнерської угоди з Гренландією на суму 200 млн євро.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, ця угода підкреслює стратегічне значення арктичного острова для Європейського Союзу.

"Гренландія може розраховувати на ЄС. Саме це я й хотіла донести під час свого останнього візиту. Сьогодні я повернулася, щоб представити реальні результати нашої тісної співпраці – новий пакет партнерських заходів між ЄС та Гренландією на суму 200 млн євро", – сказала президентка Єврокомісії.

Зазначається, що фінансовий пакет, кошти з якого будуть інвестовані цього року та у 2027 році, буде спрямований на розвиток цифрової інфраструктури, сталий видобуток корисних копалин, енергетику та туризм, а також освіту, рибальство та житло.

"Це створить нові можливості та сприятиме зміцненню позицій ЄС у Гренландії та Арктиці. Адже Гренландія є стратегічним союзником і надійним другом", – додала вона.

Візит фон дер Ляєн свідчить про зростання геополітичного значення Арктики для США, Росії, Китаю та Європи, оскільки танення льоду відкриває нові морські шляхи, що робить мінеральні багатства регіону більш доступними.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні Дональд Трамп після прибуття до Анкари заявив, що Гренландія має бути під контролем США, а не Данії.

Того ж вечора очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен відкинула заяви Трампа щодо контролю над Гренландією.

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