У Навроцького занепокоєні через успіх "АдН" на виборах: не відповідає інтересам Польщі
Голова Кабінету президента Польщі Кароля Навроцького Павел Шефернакер висловив занепокоєння через перемогу ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у східній землі Саксонія-Ангальт, оскільки її програма "небезпечна та неприйнятна".
Про це посадовець сказав в ефірі телеканалу Zero, передає "Європейська правда".
Голова Кабінету Навроцького заявив, що зростання популярності ультраправої партії в сусідній Німеччині створює "реальну проблему" для Польщі, а її програма суперечить інтересам Варшави. Зокрема, він акцентував на проросійській позиції "Альтернативи для Німеччини".
"Проросійська політика "АдН", наприклад, пропозиція скасувати санкції проти Росії, з точки зору Польщі є небезпечною та неприйнятною. Конкретні пункти програми "АдН" не відповідають інтересам Польщі", – переконував Шефернакер.
Польський посадовець висловив переконання, що "АдН" не зайняла б нинішніх позицій, якби не попередні рішення німецької влади, зокрема ексканцлерки Ангели Меркель.
""АдН" ніколи не прийшла б до влади, якби не політика "відкритих дверей" Ангели Меркель, якби не політика "Зеленого курсу", якби не багато інших різних політик, що їх реалізувала Ангела Меркель", – сказав Шефернакер.
Водночас він зазначив, що Польща має зосередитися на співпраці з тими політичними силами у Німеччині, з якими вона може знайти спільні інтереси.
Нагадаємо, результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Натомість ХДС канцлера Фрідріха Мерца втратить більш ніж половину депутатів у парламенті цієї східнонімецької землі.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав результат виборів у Саксонії-Ангальт найважчою поразкою для своєї партії за десятиліття та пообіцяв продовжувати курс реформ.
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