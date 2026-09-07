В Навроцкого обеспокоены успехом "АдГ" на выборах: не соответствует интересам Польши

Глава Кабинета президента Польши Кароля Навроцкого Павел Шефернакер выразил обеспокоенность победой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в восточной земле Саксония-Анхальт, поскольку ее программа "опасна и неприемлема".

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала Zero, передает "Европейская правда".

Глава Кабинета Навроцкого заявил, что рост популярности ультраправой партии в соседней Германии создает "реальную проблему" для Польши, а ее программа противоречит интересам Варшавы. В частности, он акцентировал внимание на пророссийской позиции "Альтернативы для Германии".

"Пророссийская политика "АдГ", например, предложение отменить санкции против России, с точки зрения Польши является опасной и неприемлемой. Конкретные пункты программы "АдГ" не соответствуют интересам Польши", – утверждал Шефернакер.

Польский чиновник выразил убеждение, что "АдГ" не заняла бы нынешних позиций, если бы не предыдущие решения немецких властей, в частности бывшего канцлера Ангелы Меркель.

""АдГ" никогда бы не пришла к власти, если бы не политика "открытых дверей" Ангелы Меркель, если бы не политика "Зеленого курса", если бы не многие другие различные политические меры, которые реализовала Ангела Меркель", – сказал Шефернакер.

В то же время он отметил, что Польша должна сосредоточиться на сотрудничестве с теми политическими силами в Германии, с которыми она может найти общие интересы.

Напомним, результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Ангальт подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии". При этом ХДС канцлера Фридриха Мерца потеряет более половины депутатов в парламенте этой восточногерманской земли.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат выборов в Саксонии-Анхальт самым тяжелым поражением для своей партии за десятилетие и пообещал продолжать курс реформ.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.