Росія пригрозила Норвегії через начебто розгортання ракетних комплексів США

У Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили Норвегії після того, як стало відомо про начебто розгортання в країні системи, яка може запускати крилаті ракети для ураження цілей на суші й морі, зокрема ракети Tomahawk.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, цитує "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Захарова заявила, що Росія розцінює появу в Норвегії американських комплексів, здатних запускати ракети середньої та меншої дальності, як дестабілізаційні дії країн НАТО.

"Появу в Європі американських комплексів, здатних запускати ракети середньої та меншої дальності, ми розцінюємо як ще один крок у нескінченній низці гостро дестабілізаційних дій країн НАТО", – зазначила вона.

Вона також заявила, що РФ враховує також те, що "ці системи можуть застосовуватися для стрільби далекобійними крилатими ракетами Tomahawk, а їхнє розміщення у зазначеній північноєвропейській країні дозволяє "накривати" значний сектор європейської частини території Росії, включаючи Москву".

"У зв’язку з цим для осіб, які у Вашингтоні та Осло ухвалили рішення про розгортання зазначених систем у Норвегії, не має бути несподіванкою, що в рамках російських заходів реагування місця дислокації американських комплексів та управління ними, а також інфраструктура, що їх обслуговує, стають предметом особливої уваги з боку сил стратегічного стримування Російської Федерації, що включає планування бойового застосування відповідних ударних засобів у разі збройного конфлікту", – додала Захарова.

Як повідомлялося, 2 вересня Норвегія арештувала російське судно "Професор Молчанов" в порту Баренцбурга на прохання української державної компанії "Нафтогаз".

Після цього Захарова обурилася таким рішенням Норвегії.