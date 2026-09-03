У Росії назвали "піратством" арешт їхнього судна Норвегією для України

У Міністерстві закордонних справ Росії прокоментували арешт норвезькою владою судна "Професор Молчанов" на запит української державної компанії "Нафтогаз", назвавши це "піратством".

Про це сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв’ю ТАСС, передає "Європейська правда".

Захарова обурилася рішенням Норвегії арештувати російське судно, заперечивши його законність.

"Знову ж таки, раніше, ще, напевно, 10–15 років тому можна було б плекати ілюзії, що йдеться про якусь юридичну процедуру, про те, що є певні претензії, які обґрунтовані, які можна було б якось відбити в судах, арбітражах. Ви ж бачите, що зараз відбувається. Захід легалізував, а я б сказала, просто зняв завісу з піратства", – заявила речниця російського відомства.

Вона також запевнила, що Росія не покине своїх громадян, які залишилися на судні.

Як повідомлялося, 2 вересня Норвегія арештувала російське судно "Професор Молчанов" в порту Баренцбурга на прохання української державної компанії "Нафтогаз".

У квітні 2023 року арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" 4,22 млрд доларів плюс відсотки та судові витрати як компенсацію за активи, конфісковані нею у Криму, однак Москва цього не зробила. Тому "Нафтогаз" ініціював міжнародний розгляд, спрямований на примусове виконання рішення в країнах, де Росія має активи, зокрема у Норвегії.

У 2024 році Фінляндія першою почала арештовувати російське державне майно для забезпечення компенсації "Нафтогазу".