Россия пригрозила Норвегии в связи с якобы развертыванием ракетных комплексов США

В Министерстве иностранных дел России пригрозили Норвегии после того, как стало известно о якобы развертывании в стране системы, способной запускать крылатые ракеты для поражения целей на суше и на море, в частности ракеты "Томагавк".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитирует "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Захарова заявила, что Россия расценивает появление в Норвегии американских комплексов, способных запускать ракеты средней и меньшей дальности, как дестабилизирующие действия стран НАТО.

"Появление в Европе американских комплексов, способных запускать ракеты средней и меньшей дальности, мы расцениваем как еще один шаг в бесконечной череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО", – отметила она.

Она также заявила, что РФ учитывает и то, что "эти системы могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk, а их размещение в указанной североевропейской стране позволяет "накрывать" значительный сектор европейской части территории России, включая Москву".

"В связи с этим для лиц, которые в Вашингтоне и Осло приняли решение о развертывании указанных систем в Норвегии, не должно стать неожиданностью, что в рамках российских мер реагирования места дислокации американских комплексов и управления ими, а также обслуживающая их инфраструктура станут предметом особого внимания со стороны сил стратегического сдерживания Российской Федерации, что включает планирование боевого применения соответствующих ударных средств в случае вооруженного конфликта", – добавила Захарова.

Как сообщалось, 2 сентября Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга по просьбе украинской государственной компании "Нафтогаз".

После этого Захарова выразила возмущение таким решением Норвегии.