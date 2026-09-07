У Фінляндії добудували 200-кілометровий паркан на кордоні з Росією

У Фінляндії завершили будівництво захисного паркану довжиною 200 кілометрів на східному кордоні.

Про це стало відомо Yle, пише "Європейська правда".

Зведення огорожі завершили поблизу прикордонного пункту Нуйямаа у понеділок, 7 вересня.

За словами міністерки внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, не виключено, що згодом огорожу розширять.

"На певному етапі буде оцінено, чи є потреба в більшій огорожі. Нам особливо потрібне фінансування з боку ЄС для східних країн-членів, щоб можна було фінансувати подібні проєкти", – каже Рантанен.

За словами міністерки внутрішніх справ Фінляндії, все ж, нового захисного паркану недостатньо для забезпечення безпеки східного кордону.

"Цілком очевидно, що, наприклад, Закон про прикордонну безпеку, дію якого зараз пропонується продовжити ще на два роки, відіграє ключову роль у запобіганні нелегальному в’їзду", – говорить Марі Рантенен.

За словами міністерки внутрішніх справ, Фінляндія не планує відкривати пункти пропуску на східному кордоні, оскільки ситуація із загрозою не змінилася.

Нагадаємо, уночі 1 вересня Збройні сили Фінляндії оголошували про тимчасове обмеження повітряного й морського руху над східною частиною Фінської затоки через можливу загрозу безпілотників.

А в Естонії 7 вересня позапланово закрили один з КПП на кордоні з Росією через нелегальних мігрантів.