В Финляндии достроили 200-километровый забор на границе с Россией

В Финляндии завершили строительство защитного забора протяженностью 200 километров на восточной границе.

Об этом стало известно Yle, пишет "Европейская правда".

Возведение ограждения завершили вблизи пограничного пункта Нуйямаа в понедельник, 7 сентября.

По словам министра внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, не исключено, что впоследствии ограждение будет расширено.

"На определенном этапе будет оценено, есть ли необходимость в большем заграждении. Нам особенно нужно финансирование со стороны ЕС для восточных стран-членов, чтобы можно было финансировать подобные проекты", – говорит Рантанен.

По словам министра внутренних дел Финляндии, все же нового защитного забора недостаточно для обеспечения безопасности восточной границы.

"Совершенно очевидно, что, например, Закон о пограничной безопасности, действие которого сейчас предлагается продлить еще на два года, играет ключевую роль в предотвращении нелегального въезда", – говорит Мари Рантенен.

По словам министра внутренних дел, Финляндия не планирует открывать пункты пропуска на восточной границе, поскольку ситуация с угрозой не изменилась.

Напомним, ночью 1 сентября Вооружённые силы Финляндии объявили о временном ограничении воздушного и морского движения над восточной частью Финского залива из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.

А в Эстонии 7 сентября внепланово закрыли один из КПП на границе с Россией из-за нелегальных мигрантов.