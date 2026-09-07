Італія пережила найспекотніше літо з 1950 року

Цього року в Італії зафіксували найспекотніше літо з 1950 року, середня температура склала 24,3°C.

Про це повідомив Інститут біоекономіки Національної ради з досліджень (CNR-IBE), цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За даними цієї державної установи, серпень став найспекотнішим місяцем року: середня температура склала 25,6°C, що на 5,2°C вище середнього показника за період 1951–1980 років і на 3,5°C вище норми за період 1991–2020 років.

Ці дані базуються на вимірах, зроблених на висоті двох метрів над рівнем землі.

Дослідник CNR-IBE Лоренцо Арчідіако зазначив, що дані вказують на те, що 2026 рік стане найспекотнішим роком в Італії з часу початку збору даних, з якими він працював, у 1950 році, причому липень і серпень увійшли до списку найтепліших за всю історію спостережень.

ЗМІ писали, що згідно з аналізом, цьогорічне надзвичайно спекотне літо обійдеться економіці ЄС у 180 млрд євро – це еквівалентно приблизно 1 відсотку ВВП та дорівнює всьому зростанню, яке, за прогнозами, мав продемонструвати блок у 2026 році.

За даними моніторингового центру ЄС з питань глобального потепління, цього року Західна Європа пережила найспекотніші червень-липень за всю історію спостережень, оскільки кліматичні зміни спричиняють історичне літо, позначене спекою, посухою та лісовими пожежами в усьому регіоні.