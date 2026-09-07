Италия пережила самое жаркое лето с 1950 года

В этом году в Италии зафиксировали самое жаркое лето с 1950 года, средняя температура составила 24,3°C.

Об этом сообщил Институт биоэкономики Национального совета по исследованиям (CNR-IBE), цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным этого государственного учреждения, август стал самым жарким месяцем года: средняя температура составила 25,6°C, что на 5,2°C выше среднего показателя за период 1951–1980 годов и на 3,5°C выше нормы за период 1991–2020 годов.

Эти данные основаны на измерениях, произведённых на высоте двух метров над уровнем земли.

Исследователь CNR-IBE Лоренцо Арчидиако отметил, что данные указывают на то, что 2026 год станет самым жарким годом в Италии с момента начала сбора данных, с которыми он работал, в 1950 году, причем июль и август вошли в список самых теплых за всю историю наблюдений.

СМИ писали, что, согласно анализу, чрезвычайно жаркое лето этого года обойдётся экономике ЕС в 180 млрд евро – это эквивалентно примерно 1% ВВП и равно всему росту, который, по прогнозам, должен был продемонстрировать блок в 2026 году.

По данным мониторингового центра ЕС по вопросам глобального потепления, в этом году Западная Европа пережила самые жаркие июнь-июль за всю историю наблюдений, поскольку климатические изменения привели к историческому лету, отмеченному жарой, засухой и лесными пожарами во всем регионе.