Уряд Сербії запропонував Вучичу розпустити парламент і призначити вибори

Прем’єр-міністр Сербії Джуро Мацут звернувся до президента Александра Вучича із проханням розпустити Народну скупщину (парламент) та призначити дострокові вибори.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє N1.

Звернення уряду передбачає, що глава держави одночасно з розпуском Народної скупщини має призначити парламентські вибори таким чином, щоб вони завершилися не пізніше ніж через 60 днів з дати оголошення.

Прем’єр-міністр Сербії пояснив свій крок про розпуск парламенту запитом громадськості щодо проведення дострокових виборів.

"Відповідальний уряд ніколи не ігнорує таких вимог. Якщо ми хочемо зменшити напруженість у суспільстві, розірвати коло виснажливих суперечок і усунути будь-які сумніви щодо волі народу, немає більш демократичного та дієвого способу, ніж знову звернутися до громадян Сербії", – додав він, після чого запропонував розпустити Народну скупщину.

Це рішення сербського уряду не є несподіваним, оскільки Вучич анонсував плани провести дострокові парламентські вибори ще у червні.

Також президент Сербії заявив, що залишить свою посаду через кілька днів після оголошення про проведення парламентських виборів. Попередньо їх заплановано провести 18 або 25 жовтня.

Нагадаємо, цій заяві Вучича передували тривалі й масштабні антивладні протести, що почалися з грудня 2024 року. Це відбулося після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному сербському місті Новий Сад.

Днями правління керівної у Сербії Сербської прогресивної партії (СНС) одноголосно вирішило висунути президента Сербії Александра Вучича першим номером виборчого списку "Александар Вучич – Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Детальніше про це – у матеріалі "ЄвроПравди": "Вічний Вучич" йде з посади. Навіщо президент Сербії планує дострокові вибори.