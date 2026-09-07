Правительство Сербии предложило Вучичу распустить парламент и назначить выборы

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут обратился к президенту Александру Вучичу с просьбой распустить Народную скупщину (парламент) и назначить досрочные выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает N1.

Обращение правительства предусматривает, что глава государства одновременно с роспуском Народной скупщины должен назначить парламентские выборы таким образом, чтобы они завершились не позднее чем через 60 дней с даты объявления.

Премьер-министр Сербии объяснил свой шаг по роспуску парламента запросом общественности о проведении досрочных выборов.

"Ответственное правительство никогда не игнорирует такие требования. Если мы хотим снизить напряженность в обществе, разорвать круг изнурительных споров и устранить любые сомнения относительно воли народа, нет более демократичного и действенного способа, чем вновь обратиться к гражданам Сербии", – добавил он, после чего предложил распустить Народную скупщину.

Это решение сербского правительства не является неожиданным, поскольку Вучич анонсировал планы провести досрочные парламентские выборы ещё в июне.

Также президент Сербии заявил, что покинет свой пост через несколько дней после объявления о проведении парламентских выборов. Предварительно их планируется провести 18 или 25 октября.

Напомним, этому заявлению Вучича предшествовали продолжительные и масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в декабре 2024 года. Это произошло после того, как 16 человек погибли в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в северном сербском городе Нови-Сад.

На днях правление правящей в Сербии Сербской прогрессивной партии единогласно решило выдвинуть президента Сербии Александра Вучича первым номером избирательного списка "Александар Вучич – Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

Подробнее об этом – в материале "ЕвроПравды": "Вечный Вучич" уходит с поста. Зачем президент Сербии планирует досрочные выборы.