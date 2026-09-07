Сину королеви Норвегії продовжили утримання під домашнім арештом

Син королеви Норвегії Метте-Маріт Маріус Борг Хойбі буде залишатися під вартою з електронним моніторингом щонайменше до 5 жовтня.

Таке рішення в понеділок ухвалив суд в Осло у понеділок, 7 вересня, передає Aftenposten, пише "Європейська правда".

Згідно з постановою суду, Хойбі має залишатися вдома під електронним контролем, за винятком випадків, коли йому необхідно відвідувати роботу, навчання, лікування або хворих членів сім’ї.

Також він зобов’язаний проходити регулярне тестування на наркотики за програмою, розробленою прокуратурою спільно з норвезькою виправною службою.

Хойбі перебуває під вартою з 1 лютого. Із середини червня він утримується під домашнім арештом з електронним браслетом. Рішення про продовження запобіжного заходу суд обґрунтував ризиком повторного вчинення злочину.

15 червня син тоді ще кронпринцеси Норвегії був визнаний винним за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні, а також у домашньому насильстві та інших злочинах і засуджений до чотирьох років ув’язнення.

Вирок було винесено в складних особистих обставинах для Метте-Маріт, матері Хойбі, яку того місяця внесли до національного списку на пересадку легенів, оскільки її стан здоров’я суттєво погіршився.

Як відомо, ця справа разом із фактами спілкування Метте-Маріт із засудженим за сексуальні злочини американським мільярдером Джеффрі Епштейном стала значним репутаційним ударом для королівської родини.

Детальніше на цю тему – у статті Кінець монархії? Як дружба принцеси з Епштейном може змінити систему влади у Норвегії.