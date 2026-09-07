Сыну королевы Норвегии продлили содержание под домашним арестом

Сын королевы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хойби будет оставаться под стражей с электронным мониторингом как минимум до 5 октября.

[ИСТОЧНИК] Такое решение принял суд в Осло в понедельник, 7 сентября, сообщает Aftenposten, пишет "Европейская правда".

Согласно постановлению суда, Хойби должен оставаться дома под электронным контролем, за исключением случаев, когда ему необходимо посещать работу, учебу, лечение или ухаживать за больными членами семьи.

Также он обязан проходить регулярное тестирование на наркотики в рамках программы, разработанной прокуратурой совместно с норвежской исправительной службой.

Хойби находится под стражей с 1 февраля. С середины июня он содержится под домашним арестом с электронным браслетом. Решение о продлении меры пресечения суд обосновал риском повторного совершения преступления.

15 июня сын тогда еще кронпринцессы Норвегии был признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании, а также в домашнем насилии и других преступлениях и приговорён к четырём годам лишения свободы.

Приговор был вынесен в сложных личных обстоятельствах для Метте-Марит, матери Хойби, которую в том же месяце внесли в национальный список на пересадку легких, поскольку её состояние здоровья существенно ухудшилось.

Как известно, это дело, наряду с фактами общения Метте-Марит с осужденным за сексуальные преступления американским миллиардером Джеффри Эпштейном, стало серьезным ударом по репутации королевской семьи.

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