Зеленський припустив, що Путін може піти на деескалацію заради Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що США вивчають, чи Україна та Росія могли б вжити заходів для деескалації війни протягом зими, одночасно відновивши переговори щодо укладення ширшої мирної угоди.

Про це він сказав у інтерв’ю Axios, пише "Європейська правда".

Зеленський вважає, що тижні, що залишилися до настання зими, дають можливість для дипломатичних зусиль.

Хоча український президент заявив, що очільник Кремля Владімір Путін розраховує на ще одну важку зиму, щоб ослабити Україну, водночас він вважає, що Путін "потребує Трампа" і не хоче налаштовувати проти себе президента США напередодні проміжних виборів.

"У мене таке відчуття, що Путін потребує Трампа. Він не хоче… його роздратувати", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що навіть якщо Путін не хоче деескалації, адміністрація Трампа може чинити на нього тиск, щоб він це зробив.

На запитання, чи може Путін захотіти подарувати Трампу дипломатичну перемогу перед проміжними виборами у США, Зеленський відповів: "Так".

У цьому ж інтерв’ю він сказав, що отримав від перемовників американського лідера Дональда Трампа послання: "росіяни готові до переговорів".

Також Зеленський вважає, що існує можливість проведення тристороннього раунду переговорів між США, Україною та Росією, хоча рішення щодо цього ще не ухвалене.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві