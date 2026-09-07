Зеленский предположил, что Путин может пойти на деэскалацию ради Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что США изучают, могут ли Украина и Россия принять меры по деэскалации войны в течение зимы, одновременно возобновив переговоры о заключении более широкого мирного соглашения.

Об этом он сказал в интервью Axios, пишет "Европейская правда".

Зеленский считает, что оставшиеся до наступления зимы недели дают возможность для дипломатических усилий.

Хотя украинский президент заявил, что глава Кремля Владимир Путин рассчитывает на еще одну тяжелую зиму, чтобы ослабить Украину, в то же время он считает, что Путин "нуждается в Трампе" и не хочет настраивать против себя президента США накануне промежуточных выборов.

"У меня такое ощущение, что Путину нужен Трамп. Он не хочет… его раздражать", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что даже если Путин не хочет деэскалации, администрация Трампа может оказать на него давление, чтобы он это сделал.

На вопрос, может ли Путин захотеть подарить Трампу дипломатическую победу перед промежуточными выборами в США, Зеленский ответил: "Да".

В этом же интервью он сказал, что получил от переговорщиков американского лидера Дональда Трампа сообщение: "россияне готовы к переговорам".

Также Зеленский считает, что существует возможность проведения трехстороннего раунда переговоров между США, Украиной и Россией, хотя решение по этому поводу еще не принято.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве