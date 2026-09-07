Представники металургійної галузі вийшли на протест з трунами біля будівлі Єврокомісії

Близько 200 представників європейської металургійної промисловості в понеділок провели демонстрацію біля будівлі Європейської комісії в Брюсселі, закликаючи сектор залишатися конкурентоспроможним порівняно з металургійними галузями інших країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Belga News.

Протест організувала Eurometal – організація, що представляє європейський сектор дистрибуції, похідних металів та виробництва сталі.

Учасники протесту принесли десять трун з написами на кшталт "Спочивайте з миром, європейські підприємства", які також стосувалися виробничих потужностей, робочих місць та промислових ноу-хау. По обіді вантажівки учасників демонстрації одночасно просигналили.

Фото: Belga News

"Ми не просимо субсидій чи спеціального ставлення; ми вимагаємо чесної конкуренції", – наголосив Александр Юліус, голова Eurometal.

Європейські промислові підприємства більше не є конкурентоспроможними, додав Юліус. Вони або припиняють свою діяльність, або переносять свої заводи. Це ставить під загрозу приблизно 13,5 мільйона робочих місць, попередив він.

Асоціація зазначила, що європейські компанії докладають значних зусиль для виконання екологічних та кліматичних вимог ЄС. Однак при цьому блок імпортує продукти з інших регіонів, які не обов'язково повинні відповідати тим самим стандартам.

Сталь, що імпортується до Європейського Союзу, підлягає імпортним квотам, заходам торговельного захисту та Європейському механізму коригування вуглецевих викидів на кордоні (CBAM). Однак, на думку представників сектору, цього недостатньо для створення рівних умов гри.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС запланував підвищити мита на імпорт сталі до 50%, щоб привести митну ставку блоку у відповідність до ставки США, які намагаються протидіяти надлишковим сталеливарним потужностям у Китаї.

Нагадаємо, Варшава вважає, що Європейська комісія врахувала більшість польських вимог щодо захисту ринку ЄС від надмірного надходження сталі з третіх країн, зокрема з України.

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