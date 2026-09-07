Представители металлургической отрасли вышли на протест с гробами у здания Еврокомиссии

Около 200 представителей европейской металлургической промышленности в понедельник провели демонстрацию у здания Европейской комиссии в Брюсселе, призывая отрасль сохранять конкурентоспособность по сравнению с металлургическими отраслями других стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Belga News.

Протест организовала Eurometal – организация, представляющая европейский сектор дистрибуции, производство металлопроката и стали.

Участники протеста принесли десять гробов с надписями вроде "Покойся с миром, европейские предприятия", которые также касались производственных мощностей, рабочих мест и промышленного ноу-хау. После обеда грузовики участников демонстрации одновременно подали звуковые сигналы.

Фото: Belga News

"Мы не просим субсидий или особого отношения; мы требуем честной конкуренции", – подчеркнул Александр Юлиус, председатель Eurometal.

Европейские промышленные предприятия больше не являются конкурентоспособными, добавил Юлиус. Они либо прекращают свою деятельность, либо переносят свои заводы. Это ставит под угрозу примерно 13,5 миллиона рабочих мест, предупредил он.

Ассоциация отметила, что европейские компании прилагают значительные усилия для выполнения экологических и климатических требований ЕС. Однако при этом блок импортирует продукцию из других регионов, которая не обязательно должна соответствовать тем же стандартам.

Сталь, импортируемая в Европейский Союз, подпадает под импортные квоты, меры торговой защиты и Европейский механизм корректировки углеродных выбросов на границе (CBAM). Однако, по мнению представителей сектора, этого недостаточно для создания равных условий конкуренции.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС запланировал повысить пошлины на импорт стали до 50%, чтобы привести таможенную ставку блока в соответствие со ставкой США, которые пытаются противодействовать избыточным сталелитейным мощностям в Китае.

Напомним, Варшава считает, что Европейская комиссия учла большинство польских требований относительно защиты рынка ЕС от чрезмерного поступления стали из третьих стран, в частности из Украины.

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