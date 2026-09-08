ЗМІ: Макрон попросив ЄС заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із проханням підготувати європейський законодавчий акт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соцмережами.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у листі, з яким у понеділок ознайомилося агентство AFP.

У листі до фон дер Ляєн від 29 серпня Макрон зазначив, що "зараз надзвичайно важливо піти далі та гармонізувати це положення за допомогою нового європейського законодавчого акта".

Французький лідер підкреслив, що така заборона необхідна, аби "захистити всіх дітей у Союзі".

Французька пропозиція щодо заборони використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років була відхилена в серпні Конституційною радою Франції, хоча Макрон підтвердив, що сподівається "знайти шлях вперед" у найближчі місяці. Очікується новий законодавчий акт, який, за словами Макрона, буде "відповідати законодавству ЄС та нашій конституції".

За даними видання Politico, Єврокомісія планує пом’якшити заборону доступу дітей до соцмереж через ризик судових позовів та розбіжності між країнами ЄС.