СМИ: Макрон попросил ЕС запретить соцсети для детей до 15 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой подготовить европейский законодательный акт, запрещающий детям в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в письме, с которым в понедельник ознакомилось агентство AFP.

В письме к фон дер Ляйен от 29 августа Макрон отметил, что "сейчас чрезвычайно важно пойти дальше и гармонизировать это положение с помощью нового европейского законодательного акта".

Французский лидер подчеркнул, что такой запрет необходим, чтобы "защитить всех детей в Союзе".

Французское предложение о запрете использования социальных сетей детьми в возрасте до 15 лет было отклонено в августе Конституционным советом Франции, хотя Макрон подтвердил, что надеется "найти путь вперёд" в ближайшие месяцы. Ожидается принятие нового законодательного акта, который, по словам Макрона, будет "соответствовать законодательству ЕС и нашей конституции".

По данным издания Politico, Еврокомиссия планирует смягчить запрет на доступ детей к соцсетям из-за риска судебных исков и разногласий между странами ЕС.