У Франції судять підозрюваних у загибелі мігрантів у Ла-Манші

У вівторок, 8 вересня, у Парижі перед судом постануть чотирнадцять чоловіків, яких звинувачують у незаконному перевезенні мігрантів, під час якого понад 30 з них загинули.

Про це інформує Reuters, пише "Європейська правда".

Катастрофа сталася у листопаді 2021 року. Тоді поблизу французького Кале служба екстреної допомоги виловила з води тіла 27 загиблих, щонайменше чотирьох так і не знайшли. Лише двоє чоловіків вижили.

Серед жертв були переважно іракські курди, а також – афганці, ефіопи, єгиптянин, сомалієць, іранський курд та громадянин В’єтнаму. Наймолодшою з відомих слідству жертв була 7-річна дівчинка.

Мігранти загинули після того, як їхній перевантажений людьми надувний човен здувся під час перетину Ла-Маншу – одного з найзавантаженіших у світі морських шляхів.

Нагадаємо, британські та французькі ультраправі заявили, що докладуть зусиль, щоб зупинити рух човнів з мігрантами через Ла-Манш.

Тим часом у ЄС повідомили про рішення відправити катери до Ла-Маншу для боротьби з човнами мігрантів після того, як у серпні 2026 року берегова охорона врятувала 157 людей із човна, який загорівся під час проходження каналу.