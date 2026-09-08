Во Франции судят подозреваемых в гибели мигрантов в Ла-Манше

Во вторник, 8 сентября, в Париже перед судом предстанут четырнадцать мужчин, которых обвиняют в незаконной перевозке мигрантов, в ходе которой погибли более 30 человек.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Катастрофа произошла в ноябре 2021 года. Тогда вблизи французского Кале служба экстренной помощи извлекла из воды тела 27 погибших, по меньшей мере четверых так и не нашли. Выжили лишь двое мужчин.

Среди жертв были преимущественно иракские курды, а также – афганцы, эфиопы, египтянин, сомалиец, иранский курд и гражданин Вьетнама. Самой юной из известных следствию жертв была 7-летняя девочка.

Мигранты погибли после того, как их перегруженная людьми надувная лодка сдулась во время пересечения Ла-Манша – одного из самых оживлённых в мире морских путей.

Напомним, британские и французские ультраправые заявили, что приложат усилия, чтобы остановить движение лодок с мигрантами через Ла-Манш.

Между тем в ЕС сообщили о решении отправить катера в Ла-Манш для борьбы с лодками мигрантов после того, как в августе 2026 года береговая охрана спасла 157 человек с лодки, которая загорелась во время прохождения канала.