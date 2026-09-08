Проросійська група у листі пригрозила європейським виробникам зброї через підтримку України

Проросійське терористичне угруповання Global Citizens Against War 1984 надіслало листи з погрозами до Латвії, Польщі та Португалії, вимагаючи припинити діяльність тих підприємств, які виробляють та постачають озброєння в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Члени угруповання заявляють, що звернулися до латвійських компаній Eraser та Unitrack, польських компаній PGZ, WB Electronics, JFG Composites та Nitro-Chem, а також португальської компанії Tekever.

Якщо вимоги проігнорують й вищезгадані підприємства до 7 жовтня не припинять постачання зброї в Україну, терористи погрожують зупинити діяльність цих підприємств "будь-якими засобами". Урядам Латвії, Польщі та Португалії терористи дали місяць на виконання своїх вимог.

Як доказ серйозності своїх намірів угрупування надіслало фотографії графіті в Ризі, Варшаві та Лісабоні, на яких видно абревіатуру з їхньою назвою.

Раніше це терористичне угрупування уже брало на себе відповідальність за акти саботажу, скоєні в Європі. Зокрема – за спробу підпалу підприємства у Словаччині, яке належить українському виробнику безпілотників Skyeton. Підозрюваними у справі є громадяни України та Латвії.

Нагадаємо, глава МЗС Литви виступає за визнання російської розвідки терористичною організацією.