Глава МЗС Литви виступає за визнання російської розвідки терористичною організацією

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що підтримав би ідею визнання російської розвідки терористичною організацією на рівні Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Міністр зробив таку заяву після того, як цього тижня Німеччина офіційно звинуватила Росію у причетності до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига.

"Мені здається, що це не лише політичний сигнал, а й цілком конкретні правові інструменти на рівні ЄС, про які потрібно говорити. Організація, яку вже не вперше називають відповідальною за організацію подібних атак – із застосуванням вибухівки, причому в цивільному аеропорту, – що це, як не тероризм, прагнення посіяти терор і напруженість у суспільстві?" – сказав Будріс.

За його словами, такий крок у відповідь на гібридну атаку в Лейпцигу можуть зробити як ЄС, так і сама Литва.

"Це може стати одним із заходів у відповідь, і ми продовжимо працювати в цьому напрямку", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що Росія несе відповідальність за інцидент із дроном з вибухівкою поблизу українського вантажного літака в аеропорту "Лейпциг/Галле" минулого місяця.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.