Пророссийская группа в письме пригрозила европейским производителям оружия за поддержку Украины

Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984 направила письма с угрозами в Латвию, Польшу и Португалию, требуя прекратить деятельность тех предприятий, которые производят и поставляют вооружение в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

Члены группировки заявляют, что обратились к латвийским компаниям Eraser и Unitrack, польским компаниям PGZ, WB Electronics, JFG Composites и Nitro-Chem, а также португальской компании Tekever.

Если требования будут проигнорированы и вышеупомянутые предприятия до 7 октября не прекратят поставки оружия в Украину, террористы угрожают остановить деятельность этих предприятий "любыми средствами". Правительствам Латвии, Польши и Португалии террористы дали месяц на выполнение своих требований.

В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура с их названием.

Ранее эта террористическая группировка уже брала на себя ответственность за акты саботажа, совершенные в Европе. В частности – за попытку поджога предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyeton. Подозреваемыми по делу являются граждане Украины и Латвии.

Напомним, глава МИД Литвы выступает за признание российской разведки террористической организацией.