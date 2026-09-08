В Чехии более 200 человек эвакуировали из больницы из-за сообщения о минировании

Во вторник чешская полиция эвакуировала из больницы в Кадане около 240 человек, включая новорожденных, из-за анонимного сообщения о бомбе.

Об этом сообщает издание České noviny, передает "Европейская правда".

Утром в больницу в Кадане поступило сообщение о заминировании. Сотрудников учреждения и пациентов детского отделения, включая новорожденных, эвакуировали в ближайший пункт неотложной помощи.

В больнице остались взрослые пациенты вместе с необходимым персоналом, сообщил исполнительный директор медучреждения Павел Марек. На место выехали кинолог, спасатели и психолог. Пожарные установили перед больницей эвакуационные палатки.

После получения сообщения о заминировании правоохранители неоднократно обыскивали здание, но бомбы не нашли.

Около 9:40 по местному времени эвакуированные вернулись в больницу.

Тем временем полиция разыскивает анонима, сообщившего о бомбе. Дело расследуется по подозрению в распространении ложной информации.

Как сообщалось, 13 августа в аэропорту столицы Молдовы Кишиневаобъявили эвакуацию после анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

В середине июля из-за ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали главный вокзал Праги, а в Литве – несколько объектов в Вильнюсе и Каунасе.