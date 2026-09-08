В Румынии задержали гражданина России, подозреваемого в подготовке диверсий

Румынская разведывательная служба (SRI) заявила, что совместно с правоохранительными органами и иностранными партнерами предотвратила диверсионную операцию на территории страны; по делу задержан россиянин.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, которое приводит digi24, пишет "Европейская правда".

По данным SRI, 40-летний россиянин, проживающий в Румынии, находился под наблюдением спецслужбы с февраля 2026 года. Его подозревают в сборе разведывательной информации для подготовки диверсионных действий.

Следствие установило, что в период с февраля по июль подозреваемый фотографировал и снимал на видео объекты военной и критической инфраструктуры.

Речь идет, в частности, о румынских и союзных военных базах, центрах связи, перемещении военной техники и личного состава.

В SRI отметили, что среди объектов, представлявших интерес для подозреваемого, были также украинские грузовые самолеты "Антонов".

По версии следствия, россиянин действовал по указаниям лица, с которым общался через зашифрованные мессенджеры. Собранные данные, по оценке румынской спецслужбы, свидетельствуют о схеме, схожей с операциями диверсионных сетей, координируемых структурами из России.

В SRI также заявили, что Россия продолжает привлекать к подобной деятельности представителей уязвимых групп населения.

Прокуроры Центрального подразделения Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) 8 сентября выдали ордер на задержание мужчины. Ему инкриминируют попытку совершения диверсионных действий.

Сторона обвинения планирует обратиться в Апелляционный суд Бухареста с ходатайством о его предварительном заключении под стражу сроком на 30 дней.

По данным DIICOT, подозреваемый собирал информацию на нескольких румынских и многонациональных военных объектах в районах Клуж, Констанца, Келераши, Илфов и в Бухаресте.

В июне Бухарест прибег к закрытию российского генерального консульства, а также объявил российского генерального консула персоной нон грата в прошлом месяце. Это стало реакцией на падение российского беспилотника на жилой дом в Галаце 29 мая.

В ответ Россия решила объявить генерального консула Румынии персоной нон грата и закрыть генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге.

А в конце июля румынское Министерство иностранных дел объявило, что один из членов российской дипломатической миссии в Бухаресте будет объявлен персоной нон грата.