Германия на "Рамштайне" объявила о передаче Украине ракет PAC-2 из арсеналов Бундесвера

Германия передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из собственных арсеналов и призывает другие государства последовать её примеру.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которое проходит 8 сентября в формате видеоконференции.

Писториус объявил о передаче Украине ракет PAC-2 из запасов Бундесвера.

"Я решил… срочно поставить Украине крайне необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера. Я обращаюсь ко всем членам UDCG с призывом пересмотреть собственные запасы и сделать аналогичные поставки", – заявил Писториус.

Он подчеркнул, что противовоздушная оборона – самая неотложная потребность Украины.

Писториус не уточнил, сколько именно ракет будет передано.

"Поскольку Россия продвигается на линии фронта очень медленно, она пытается разрушить экономическую базу и критически важную инфраструктуру Украины с помощью воздушных налетов на портовые сооружения, электростанции и другие гражданские цели. К сожалению, мы можем ожидать, что российские воздушные налеты вновь станут чаще, как только температура упадет, и тогда ущерб будет еще больше", – прогнозировал министр обороны Германии.

Он призвал всех союзников "принять правильные меры для укрепления устойчивости Украины".

"Я осознаю, что нелегко достичь баланса между собственными требованиями безопасности и срочно необходимой поддержкой Украины. Но, пожалуйста, если вы сомневаетесь, принимайте решение в пользу Украины. С точки зрения НАТО, дальнейшие существенные поставки союзниками ракет-перехватчиков Patriot приемлемы", – подчеркнул Борис Писториус.

Как сообщала "Европейская правда", в тот же день стало известно, что ЕС согласился на закупку ракет для Patriot для Украины на сумму 3,2 млрд евро.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что несколько государств Евросоюза во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Уиклоу (Ирландия) 2 сентября дали новые обещания относительно передачи Украине ракет-перехватчиков.

8 сентября стало известно, что Великобритания выделяет 100 млн фунтов стерлингов (135 млн долларов) на пакет (в рамках инициативы PURL) средств противовоздушной обороны для Украины в преддверии зимы, который включает ракеты для системы Patriot.