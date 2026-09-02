Каллас повідомила, що ряд держав ЄС дали нові обіцянки надати Україні перехоплювачі

Кілька держав Євросоюзу під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у у Віклоу (Ірландія) у середу, 2 вересня, дали нові обіцянки щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Через кредит на підтримку України (90 млрд євро – "ЄП") ми розподілили перші 8,47 млрд євро. Ще 6,1 млрд євро було затверджено, зокрема на протиповітряну оборону. Але цього недостатньо", – заявила Каллас.

Вона наголосила, що також "необхідна двостороння підтримка".

"Ми були раді почути сьогодні оголошення від держав-членів про надання протиповітряної оборони, про яку ми так довго просили", – анонсувала головна дипломатка ЄС.

Вона відмовилася надати подальші деталі.

"Держави-члени, які зробили оголошення, також зроблять їх публічно – тому нехай вони це зроблять. Це стосується цифр та всіх деталей. Але для України також було важливо почути, що ми маємо реальний рух у питанні протиповітряної оборони", – сказала Кая Каллас, відповідаючи на запитання журналістів.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський анонсував надходження вже у вересні 2026 нових пакетів ППО з Німеччини.

В той самий час, Україна направила до Європейської комісії запит на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

А 1 вересня головна дипломатка ЄС Кая Каллас закликала держави-члени Євросоюзу передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання.

Раніше прем’єр Британії Енді Бернем повідомив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" у США, на полях Генасамблеї ООН у вересні, щоб поставити питання про постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.