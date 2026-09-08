У Кремлі заявили, що Трамп мав розмову з Путіним

Помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що очільник Кремля Владімір Путін та президент США Дональд Трамп мали телефонну розмову.

Про це пише ТАСС із посиланням на слова Ушакова, передає "Європейська правда".

Ушаков заявив, що під час телефонної розмови правитель Кремля надав "об’єктивний аналіз" подій у російсько-українській війні, а також "перспектив досягнення завдань" РФ.

"До речі, було зазначено, що могли б реально зробити американці для якнайшвидшого завершення військових дій", – додав він.

Як відомо, минулими вихідними спецпосланці Трампа приїздили на перемовини спершу до Москви, потім до Києва. У Києві до перемовин долучилися радники з нацбезпеки лідерів Франції, Британії та Німеччини.

У Кремлі заявили, що участь радників з нацбезпеки країн "євротрійки" у перемовини довкола російсько-української війни може "ускладнити процес".

Детально про це – у статті Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.