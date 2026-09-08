В Кремле заявили, что Трамп провел разговор с Путиным

Помощник правителя РФ Юрий Ушаков заявил, что глава Кремля Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова Ушакова, передает "Европейская правда".

Ушаков заявил, что во время телефонного разговора правитель Кремля представил "объективный анализ" событий в российско-украинской войне, а также "перспективы достижения задач" РФ.

"Кстати, было отмечено, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий", – добавил он.

Как известно, в минувшие выходные спецпосланники Трампа приезжали на переговоры сначала в Москву, затем в Киев. В Киеве к переговорам присоединились советники по национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии.

В Кремле заявили, что участие советников по национальной безопасности стран "евротройки" в переговорах по российско-украинской войне может "осложнить процесс".

Подробнее об этом – в статье Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.