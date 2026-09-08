У Польщі оголосили вирок мисливцю, який випадково застрелив військового на полігоні

У Польщі засудили до майже 3 років позбавлення волі мисливця, який випадково застрелив військового, його напарник отримав м’якший вирок.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

8 вересня Окружний суд Щецина оголосив вирок у справі про вбивство військового на полігоні поруч зі Щецином.

Мисливець, який прийшов полювати на території військового полігону і вважав, що стріляє у дичину, отримав 2 роки і 10 місяців реального терміну.

Його напарника засудили до 1 року і 3 місяців позбавлення волі.

Як встановило слідство, чоловіки у листопаді 2023 року приїхали на територію полігону тактичних навчань Кшеково під Щецином полювати на вепрів, не маючи жодних дозволів на це. На полігоні у цей час відбувались навчання.

Один з мисливців вистрелив на рух, вважаючи, що стріляє в дичину, та завдав тяжкого поранення військовому. Побратими почали надавати йому допомогу, але не змогли врятувати його.

Раніше суд у Франції покарав відкладеним 2-річним терміном позбавлення волі та довічною забороною полювати мисливця, який помилково застрелив людину, вважаючи, що стріляє у вепра.