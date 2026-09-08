В Польше вынесли приговор охотнику, случайно застрелившему военного на полигоне

В Польше приговорили к почти 3 годам лишения свободы охотника, случайно застрелившего военного; его напарник получил более мягкий приговор.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

8 сентября Окружной суд Щецина объявил приговор по делу об убийстве военнослужащего на полигоне рядом со Щецином.

Охотник, который пришел охотиться на территории военного полигона и полагал, что стреляет в дичь, получил 2 года и 10 месяцев реального срока.

Его напарника приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы.

Как установило следствие, в ноябре 2023 года мужчины приехали на территорию полигона тактических учений Кшеково под Щецином охотиться на кабанов, не имея на это никаких разрешений. На полигоне в это время проходили учения.

Один из охотников, заметив движение, выстрелил, полагая, что стреляет в дичь, и нанёс тяжёлое ранение военнослужащему. Сослуживцы начали оказывать ему помощь, но спасти его не смогли.

Ранее суд во Франции приговорил к условному 2-летнему сроку лишения свободы и пожизненному запрету на охоту охотника, который по ошибке застрелил человека, считая, что стреляет в кабана.