У Молдові в полі впав безпілотник, загорілася суха рослинність
Новини — Вівторок, 8 вересня 2026, 18:30 —
У Молдові біля села Старі Михайляни в Ришканському районі у полі впав безпілотник.
Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".
Як зазначається, інформація про те, що невеликий безпілотний апарат впав за межами населеного пункту Старі Михайляни надійшло о 17:26.
Внаслідок падіння загорілася суха рослинність, про постраждалих не повідомлялося.
Зазначимо, що цього ж дня Міністерство оборони Молдови заявило, що у вівторок, 8 вересня, за попередніми даними, на територію країни залетів безпілотник типу "Шахед".
Порушення повітряного простору країни сталося близько 16:20 за місцевим часом.
Цього ж дня Румунія підняла у повітря два винищувачі після того, як зафіксувала порушення свого повітряного простору.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: