У Молдові в полі впав безпілотник, загорілася суха рослинність

У Молдові біля села Старі Михайляни в Ришканському районі у полі впав безпілотник.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інформація про те, що невеликий безпілотний апарат впав за межами населеного пункту Старі Михайляни надійшло о 17:26.

Внаслідок падіння загорілася суха рослинність, про постраждалих не повідомлялося.

Зазначимо, що цього ж дня Міністерство оборони Молдови заявило, що у вівторок, 8 вересня, за попередніми даними, на територію країни залетів безпілотник типу "Шахед".

Порушення повітряного простору країни сталося близько 16:20 за місцевим часом.

Цього ж дня Румунія підняла у повітря два винищувачі після того, як зафіксувала порушення свого повітряного простору.