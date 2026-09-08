Молдова заявила про порушення повітряного простору, попередньо "Шахедом"

Міністерство оборони Молдови заявило, що у вівторок, 8 вересня, за попередніми даними, на територію країни залетів безпілотник типу "Шахед".

Про це йдеться у відповідній заяві, яку цитує "Європейська правда".

Зазначається, що порушення повітряного простору країни сталося близько 16:20 за місцевим часом. Безпілотник перетнув кордон з боку України поблизу Слов'яносербки та рухався в напрямку Бендер.

"Безпілотник перебував під спостереженням систем повітряного спостереження Національної армії на території країни. О 16:32 він рухався в напрямку Кишинева, а о 16:36 його було виявлено поблизу селища Баланешти", – повідомили у Міноборони Молдови.

О 16:37 безпілотник покинув повітряний простір Молдови та продовжив рух у напрямку румунської Голеєшти.

З метою убезпечення польотів о 16:30 повітряний простір у центральній частині країни було тимчасово обмежено. Згодом, після того, як дрон покинув територію Молдови, повітряний простір було знову відкрито.

"Національні органи влади у співпраці зі своїми партнерами продовжують здійснювати моніторинг повітряного простору з метою забезпечення громадської безпеки", – додали у заяві.

У ніч проти 27 серпня, коли РФ здійснювала чергову повітряну атаку на Україну, у національний повітряний простір Молдови залетіли п'ять безпілотників.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що проліт російських безпілотників у повітряному просторі країни у ніч проти 27 серпня, у день, коли Молдова відзначає день незалежності, – це "залякування".