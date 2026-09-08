Румунія підняла винищувачі через порушення повітряного простору

Румунія підняла у повітря два винищувачі після того, як зафіксувала порушення свого повітряного простору.

Про це йдеться в відповідній заяві, пише "Європейська правда".

У вівторок, 8 вересня, о 16:47 система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії виявила повітряну ціль за 18 км на північ від міста Роман.

Після цього у низці населених пунктів оголосили повітряну тривогу, а два літаки F-18 піднялися в повітря для моніторингу ситуації.

Попри те, що у Міноборони Румунії не вказали про те, якого характеру була загроза – сусідня Молдова заявила про те, що близько 16:20 на її території залетів безпілотник, попередньо "Шахед".

У ніч проти 27 серпня, коли РФ здійснювала чергову повітряну атаку на Україну, у національний повітряний простір Молдови залетіли п'ять безпілотників.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що проліт російських безпілотників у повітряному просторі країни у ніч проти 27 серпня, у день, коли Молдова відзначає день незалежності, – це "залякування".