В Молдове в поле упал беспилотник, загорелась сухая растительность

В Молдове возле села Старые Михайляны в Рышканском районе в поле упал беспилотник.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

Как отмечается, информация о том, что небольшой беспилотный аппарат упал за пределами населённого пункта Старые Михайляны, поступила в 17:26.

В результате падения загорелась сухая растительность, о пострадавших не сообщалось.

Отметим, что в этот же день Министерство обороны Молдовы заявило, что во вторник, 8 сентября, по предварительным данным, на территорию страны залетел беспилотник типа "Шахед".

Нарушение воздушного пространства страны произошло около 16:20 по местному времени.

В этот же день Румыния поднимала в воздух два истребителя после того, как зафиксировала нарушение своего воздушного пространства.