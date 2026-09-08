В Париже – скандал из-за особой уступки религиозной группе, посещавшей Эйфелеву башню

Работницы Эйфелевой башни объявили забастовку, а мэр Парижа обещает расследование из-за нестандартной уступки администрации Эйфелевой башни религиозной группы из Индии – ради них на время экскурсии сотрудниц-женщин попросили уйти.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Мэр Парижа Эмманюэль Грегуар объявил о двух расследованиях в связи с решением администрации Эйфелевой башни пойти на нестандартную уступку ради экскурсии индуистской группы в минувшие выходные и попросить всех сотрудниц-женщин покинуть маршрут.

Сотрудницы в связи с этим объявили забастовку.

Грегуар пришел на встречу с ними и заявил, что потребует установить "цепочку принятия решений, приведшую к этому абсурдному, несправедливому и неприемлемому решению, чтобы подобное больше не повторялось".

Упомянутая религиозная группа, представители индуистского движения Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), посещали Эйфелеву башню в субботу, накануне открытия во Франции своего первого храма недалеко от Парижа.

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