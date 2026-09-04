США запровадили санкції проти турецького банку за сприяння Ірану

Сполучені Штати запровадили санкції проти турецького Golden Global Investment Bank та його дочірніх компаній у рамках кампанії з посилення економічного тиску на Іран.

Про це повідомило Міністерство фінансів США, передає "Європейська правда".

За даними відомства, санкції стали частиною зусиль міністра фінансів США Скотта Бессента, спрямованих на економічну ізоляцію Ірану.

Golden Global Investment Bank є відносно невеликою фінансовою установою зі штаб-квартирою у Стамбулі. Зазначається, що банк та дочірні компанії "сприяли здійсненню транзакцій на суму в десятки мільйонів доларів для Корпусу вартових ісламської революції".

Раніше Бессент анонсував, що США готуються ухвалювати новий пакет санкцій проти Ірану щотижня. Ці заходи є частиною масштабної економічної операції Вашингтона проти Тегерана під назвою "Економічний вигнанець".

28 серпня Міністерство фінансів США оголосило про нові заходи проти фінансових посередників, яких Вашингтон звинувачує у сприянні Ірану в обході санкцій.