США ввели санкции против более чем 30 объектов за поддержку авиационного сектора Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении 36 объектов за поддержку авиационного сектора Ирана.

Об этом говорится в соответствующем заявлении от 8 сентября, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что эти меры также направлены против скрытых подставных компаний, иностранных посредников и "манипулятивных маршрутов перегрузки", которыми Иран пользуется для получения самолетов американского происхождения и чувствительных технологий.

"В рамках операции "Экономический изгнанник" мы пообещали суровые последствия для тех, кто оказывает финансовую поддержку иранскому режиму. Сегодня мы выполнили это обещание, применив санкции к компаниям, которые продолжают поддерживать авиакомпанию Mahan Air", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В рамках этих мер OFAC также нацеливается на компании из третьих стран, которые содействуют деятельности Mahan Air в сфере распространения оружия, осуществлению полетов, связанных с терроризмом, и незаконным закупкам самолетов американского происхождения.

Одновременно OFAC приостановило действие трёх разрешений в сфере авиации, связанных с Ираном.

Ранее Бессент анонсировал, что США готовятся принимать новый пакет санкций против Ирана каждую неделю. Эти меры являются частью масштабной экономической операции Вашингтона против Тегерана под названием "Экономический изгой".

28 августа Министерство финансов США объявило о новых мерах против финансовых посредников, которых Вашингтон обвиняет в содействии Ирану в обходе санкций.

4 сентября Соединённые Штаты ввели санкции против турецкого Golden Global Investment Bank и его дочерних компаний в рамках кампании по усилению экономического давления на Иран.