Зеленський з першою леді прибули до Норвегії на похорон короля Гаральда

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибув до Норвегії – для участі у похороні короля Гаральда та серії зустрічей.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Український президент розповів, що прибув до Норвегії разом з першою леді та вже сьогодні має зустріч з прем’єр-міністром країни Йонасом Гаром Стьоре.

Olena @ZelenskaUA and I landed in Norway. We have important engagements ahead. Tomorrow, on behalf of all our people, we will express our gratitude to Norway at the farewell ceremony for His Majesty King Harald V.



Today, I will also meet with Prime Minister Jonas Gahr Støre. We… pic.twitter.com/2gfHU4tJSk – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2026

"Говоритимемо про продовження підтримки України. Головне питання – посилення ППО та допомога в інших сферах, які важливі для проходження зими. Звісно, разом із Йонасом проведемо зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA", – заявив Зеленський.

"Завтра від усіх наших людей висловимо вдячність Норвегії під час церемонії прощання з Його Величністю Королем Гаральдом V", – зазначив він.

Король Гаральд V помер вранці 28 серпня у 89-річному віці, він був найстаршим монархом Європи. Після його смерті королем став Гокон VIII.

Нагадаємо, 13 липня у Парижі "антибалістична коаліція" почала роботу над системою протиракетної оборони Європи.

"ЄвроПравда" тоді дізналася, які виробники увійшли до складу коаліції.