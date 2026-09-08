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Зеленський з першою леді прибули до Норвегії на похорон короля Гаральда

Новини — Вівторок, 8 вересня 2026, 21:53 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибув до Норвегії – для участі у похороні короля Гаральда та серії зустрічей.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда". 

Український президент розповів, що прибув до Норвегії разом з першою леді та вже сьогодні має зустріч з прем’єр-міністром країни Йонасом Гаром Стьоре. 

"Говоритимемо про продовження підтримки України. Головне питання – посилення ППО та допомога в інших сферах, які важливі для проходження зими. Звісно, разом із Йонасом проведемо зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи FREYJA", – заявив Зеленський.

"Завтра від усіх наших людей висловимо вдячність Норвегії під час церемонії прощання з Його Величністю Королем Гаральдом V", – зазначив він. 

Король Гаральд V помер вранці 28 серпня у 89-річному віці, він був найстаршим монархом Європи. Після його смерті королем став Гокон VIII.  

Нагадаємо, 13 липня у Парижі "антибалістична коаліція" почала роботу над системою протиракетної оборони Європи.

"ЄвроПравда" тоді дізналася, які виробники увійшли до складу коаліції.

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Норвегія Зеленський
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