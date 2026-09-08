Зеленский с первой леди прибыли в Норвегию на похороны короля Харальда

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыл в Норвегию – для участия в похоронах короля Харальда и серии встреч.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Украинский президент рассказал, что прибыл в Норвегию вместе с первой леди и уже сегодня у него запланирована встреча с премьер-министром страны Йонасом Гаром Стьёре.

Olena @ZelenskaUA and I landed in Norway. We have important engagements ahead. Tomorrow, on behalf of all our people, we will express our gratitude to Norway at the farewell ceremony for His Majesty King Harald V.



Today, I will also meet with Prime Minister Jonas Gahr Støre. We… pic.twitter.com/2gfHU4tJSk – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2026

"Будем говорить о продолжении поддержки Украины. Главный вопрос – укрепление ПВО и помощь в других сферах, важных для прохождения зимы. Конечно, вместе с Йонасом проведем встречу с компаниями, работающими над разработкой антибаллистической системы FREYJA", – заявил Зеленский.

"Завтра от имени всех наших людей выразим благодарность Норвегии во время церемонии прощания с Его Величеством королем Харальдом V", – отметил он.

Король Харальд V скончался утром 28 августа в возрасте 89 лет, он был самым пожилым монархом Европы. После его смерти королем стал Хокон VIII.

Напомним, 13 июля в Париже "антибаллистическая коалиция" начала работу над системой противоракетной обороны Европы.

"ЕвроПравда" тогда узнала, какие производители вошли в состав коалиции.