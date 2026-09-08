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Зеленский с первой леди прибыли в Норвегию на похороны короля Харальда

Новости — Вторник, 8 сентября 2026, 21:53 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыл в Норвегию – для участия в похоронах короля Харальда и серии встреч.

Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Украинский президент рассказал, что прибыл в Норвегию вместе с первой леди и уже сегодня у него запланирована встреча с премьер-министром страны Йонасом Гаром Стьёре.

"Будем говорить о продолжении поддержки Украины. Главный вопрос – укрепление ПВО и помощь в других сферах, важных для прохождения зимы. Конечно, вместе с Йонасом проведем встречу с компаниями, работающими над разработкой антибаллистической системы FREYJA", – заявил Зеленский.

"Завтра от имени всех наших людей выразим благодарность Норвегии во время церемонии прощания с Его Величеством королем Харальдом V", – отметил он.

Король Харальд V скончался утром 28 августа в возрасте 89 лет, он был самым пожилым монархом Европы. После его смерти королем стал Хокон VIII.

Напомним, 13 июля в Париже "антибаллистическая коалиция" начала работу над системой противоракетной обороны Европы.

"ЕвроПравда" тогда узнала, какие производители вошли в состав коалиции.

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Норвегия Зеленский
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