Российские дроны атаковали пограничный пункт на границе с Молдовой
Новости — Среда, 9 сентября 2026, 08:42 —
В ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает "Европейская правда".
Россия нанесла удар по международному пункту пропуска для автомобильного сообщения "Старокозаче", расположенному на границе с Молдовой.
Дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию.
"В результате атаки возникли пожары. К сожалению, среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска, есть пострадавшие и погибшие", – говорится в сообщении.
В настоящее время оформление лиц и транспортных средств на этом участке границы приостановлено.
О ситуации проинформировали молдавских пограничников.
Как сообщает "Украинская правда", позже в ГСЧС добавили, что в результате удара по КПП в Одесской области 2 человека погибли и ещё 3 – пострадали.
"Повреждены сооружения, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. Возник масштабный пожар. Спасатели эвакуировали с места вражеского удара 16 человек и на автобусе доставили их в безопасное место для временного размещения", – отметили в ГСЧС.
В связи с российской атакой в ночь на 6 сентября пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостановил работу.
Это была уже вторая за неделю российская атака, приведшая к приостановке работы этого КПП.
В ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА типа "Шахед" атаковали этот международный пункт пропуска для паромного сообщения.