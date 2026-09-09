Российские дроны атаковали пограничный пункт на границе с Молдовой

В ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, передает "Европейская правда".

Россия нанесла удар по международному пункту пропуска для автомобильного сообщения "Старокозаче", расположенному на границе с Молдовой.

фото ГПСУ

Дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию.

"В результате атаки возникли пожары. К сожалению, среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска, есть пострадавшие и погибшие", – говорится в сообщении.

В настоящее время оформление лиц и транспортных средств на этом участке границы приостановлено.

О ситуации проинформировали молдавских пограничников.

Как сообщает "Украинская правда", позже в ГСЧС добавили, что в результате удара по КПП в Одесской области 2 человека погибли и ещё 3 – пострадали.

"Повреждены сооружения, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. Возник масштабный пожар. Спасатели эвакуировали с места вражеского удара 16 человек и на автобусе доставили их в безопасное место для временного размещения", – отметили в ГСЧС.

В связи с российской атакой в ночь на 6 сентября пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостановил работу.

Это была уже вторая за неделю российская атака, приведшая к приостановке работы этого КПП.

В ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА типа "Шахед" атаковали этот международный пункт пропуска для паромного сообщения.